注目のキャンピングカーを一堂に集めたイベントが益城町のグランメッセ熊本で16日から始まりました。 会場には軽自動車をベースにした車両から高級自動車メーカーの車両まで、約150台が展示・販売されています。 キャンピングカーはコロナ禍以降のアウトドア人気を受けて注目されていて、需要は年々高まっているということです。 なかでもこちらのキャンピングカーはマイクロバスをベ}