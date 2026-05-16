熊本市は防災力向上を目的に、16日と17日の2日間にわたる大規模な訓練を実施しています。 訓練は熊本市で震度6強を観測する地震が発生したという想定のもと、熊本市南区のアクアドームくまもとでは避難所開設に向けた作業が行われました。 訓練の名称は「TKB48避難所訓練」。TKBとは「トイレ（T）・キッチン（K）・ベッド（B）」の略で、災害発生から48時間以内に避難所にトイレ・キッチン・ベッドを設置するというもので