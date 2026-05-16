SNSとの正しい関わり方を学んでもらおうとRKKの講師たちによる講演会が16日、熊本県上天草市で開かれました。 この講演会は上天草高校の育友会が開いたもので生徒や保護者などおよそ230人が参加しました。講演ではRKKの山瀬尚徳テレビ編成部長などが登壇。去年、RKKが開いた、シンポジウムの動画などを使い、池袋暴走事故の遺族が受けた誹謗中傷の被害などを例にあげ、SNSが与える影響について講話しました。近年SNSでの誹謗中傷