お笑いタレントの東野幸治（58）が15日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）が“大嫌い”な芸人を告発した件について言及した。ユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と告白。「暴