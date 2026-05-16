名護市辺野古沖で船が転覆し、女子高校生ら2人が死亡した事故からきょうで2か月です。現場近くの浜では、運航団体の代表らが花を手向けました。事故で死亡した同志社国際高校の武石知華さんと、船長の金井創さんの月命日にあたるきょう、船を運航していたヘリ基地反対協議会の代表らは現場近くの浜を訪れ、転覆現場に向かって手を合わせました。ヘリ基地反対協議会浦島悦子 共同代表「時がたつにつれて、悲しみや申し訳ない