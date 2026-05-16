きょう（16日）、東京大学の学園祭「五月祭」が中止になりました。運営団体は爆破予告があったと明らかにしていて、あすの再開は「検討中」としています。東京大学の学園祭「五月祭」を運営する常任委員会は、安全管理上の理由から、きょうのすべての企画を中止したと発表しました。委員会及び特定の企画団体に対し、キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、「五月祭」期間中に爆破するとの犯行予告があり、安全確保が困難と判断したとい