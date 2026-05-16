お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。ここ数年、急激に仲良くなったという人気アイドルを明かした。この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。「Snow Man」深澤辰哉とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。バナナマンが結成から30年以上だという話題から