12日からフランスで開催されているカンヌ国際映画祭。コンペティション部門で最高賞を競う濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。15日、カンヌ国際映画祭で行われた濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」の公式上映。上映後には14分間にわたり拍手が続きました。この映画は、哲学者と人類学者の往復書簡をもとにした会話劇で、がんを患う日本人女性と同じ名前を持つフランス人女性との友情を描いています。濱