天皇皇后両陛下は、「全国植樹祭」出席のため、16日から愛媛県を訪問されています。天皇皇后両陛下は、16日午後2時半前、愛媛・大洲市に到着し、大洲市長浜保健センターを訪問されました。この施設には、隣接する県立長浜高校の日本唯一の部活動「水族館部」が運営する水族館があり、両陛下は、カクレクマノミの生態研究などについて部員から説明を受けられました。「クマノミ以外はないわけですか、そういうのは」両陛下は、カク