【その他の画像・動画等を元記事で観る】アミューズの公式YouTubeチャンネル内オリジナルコンテンツ「A!PRESS」(エープレス)にて、「FLOW 結成26周年記念インタビュー」が公開された。2000年に現在の5人でバンド活動を開始し、今年結成26周年を迎えたFLOW。彼らにとって、“26”（フロウ）という数字は重要で、大きな節目となっている。さらに今年1月には、日本人バンド史上初となる‟世界五大陸を制覇する”など国内外で幅広