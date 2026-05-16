【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月16日、自身のInstagramを更新。愛息子の誕生日ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】44歳元モー娘。「いちごたっぷりで美味しそう」息子の“大好物”ラムチョップ＆ケーキで誕生日祝福◆飯田圭織、息子の誕生日祝いの手作り料理飯田は「先日、愛息子が13歳を迎えました。平日だったので簡単になりましたが、大好きな苺たっぷりのケーキと大好物のラム