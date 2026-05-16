【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの長谷川理恵が5月16日、自身のInstagramを更新。トレーニング後の料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】52歳ママモデル「食材の組み合わせがプロ級」トレーニング後の特製プレート◆長谷川理恵、ラム肉を使った特製サラダプレート公開長谷川は「トレーニング後はラム肉を食べたくなる」と切り出し、ラム肉とクレソン、モッツァレラチーズを組み合わせた彩り豊かなサラダプレートを披露。長