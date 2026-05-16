俳優の熊谷真実さん（66）が2026年5月8日、自身のインスタグラムを更新。新しい髪型を披露した。「久しぶりにハイライトとカラーリング」熊谷さんは、「久しぶりにハイライトとカラーリング」といい、美容室の中で撮影したバストショットを含む2枚の写真を投稿した。「顔周りのカットで軽くなった気分」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、襟のない黒いトップスを着用。髪はミディアムでレイヤーを入れ、ハイラ