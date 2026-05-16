【芸能界ぶっちゃけトーク】中森明菜が「アンタ、仕事変えた方がいいよ」と投げ返してきたエピソード小泉今日子（60）が日本武道館公演で、銀テープに「戦争反対」のメッセージをのせ、またライブ前にも憲法9条の朗読を流したことで、「政治とエンターテインメントの融合」などとSNSで話題となった。その一方で、ロックバンド「サカナクション」の山口一郎（45）が「自分はバカだから、政治のことはわからない」とし、ミュージ