スラックラインの大会が16日、須坂市で開かれ、観客を魅了しました。幅5センチのラインの上で技を競うドイツ発祥のスポーツ「スラックライン」。全国3か所を転戦する決勝大会が16日、須坂市で始まり、ビデオ審査を通過した全国の14選手が出場しています。高さ180センチに張られたラインの上で、繰り広げられる華麗なパフォーマンスに、買い物客もくぎ付けです。買い物客は「見ちゃうよね。すごかった、いま。宙返り2回