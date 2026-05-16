◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場昨年の２着馬クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、１６時２２分に東京競馬場に到着。牝馬離れした雄大な馬体は張りも良く、状態は完調ムードだ。安井助手は「とてもお利口さんで輸送は全く問題ない」と頬を緩める。今回は西村淳也騎手との新コンビ。「ジョッキーと調教師はしっかり話