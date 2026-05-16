◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に押し出され、３連敗で早くも５敗目となった。過去９勝５敗の相手に、押し込まれながらも右上手を取り回り込もうとしたが、相手の勢いを止められなかった。琴桜は先代の琴桜、王鵬が大鵬と、ともに祖父が横綱同士の対戦だった。琴桜はなかなか波に乗れず、これで黒星が３つ先行。苦しくなってきた。