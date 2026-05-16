◆パ・リーグロッテ２―０オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが両リーグ最多となる８度目の完封負けで、今季２度目の３連敗を喫した。直近６試合で５敗目となり、そのうちの４度が無得点。３カード連続勝ち越しなしと、シーズン序盤で踏ん張りどころを迎えた。初回は２死満塁のチャンスをつくるなど、４回まではいずれも得点圏に走者を進める攻撃を展開。岸田監督は「あと１本というところが、なかな