日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」(土曜後6・00)が16日に放送され、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。この日は2006年に放送したエピソードのデジタルリマスター版が放送されたため、蘭の声は山崎さんが担当しているものだった。冒頭にテロップで「毛利蘭役山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました心からご冥福をお祈り申し上げます」と表示し、山崎さんを偲んだ。ま