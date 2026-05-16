愛媛県大洲市の長浜保健センターに到着された天皇、皇后両陛下＝16日午後（代表撮影）天皇、皇后両陛下は16日、全国植樹祭の式典出席などのため、愛媛県を訪問された。この日は大洲市の長浜保健センターで、2018年に発生した西日本豪雨の被災者ら3人と懇談した。天皇陛下は「大変な災害でしたね」といたわった。市は川の氾濫などで住宅約2800棟が被災し、関連死を含め5人が犠牲となった。浸水被害から再建した酒造会社の山内倫