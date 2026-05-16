きょう午前、三重県四日市市で53歳の女性が刃物で刺され、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察が殺人事件とみて捜査しています。 【写真を見る】住宅の庭に倒れていた53歳女性が死亡…体に複数の刺し傷か 警察が殺人事件として捜査 直前に女性の夫の弟ともめている様子が目撃される 三重・四日市市 きょう午前9時ごろ、三重県四日市市川島新町の住宅で「妻が包丁で刺された」と、夫から119番通報があり、駆けつけた警察官