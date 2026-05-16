「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）７番人気のグランディアが中団から鮮やかに抜けだし、７歳にして重賞初制覇を飾った。表彰式のプレゼンターにはＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める俳優の佐々木蔵之介が登場。トークショーを行った。凛としたスーツ姿の人気俳優に、ＳＮＳなどでは「佐々木蔵之介が目の前数十メートルのところで動いてる。実在したのか」、「蔵之介さん、かっこよすぎる」、「やっぱめち