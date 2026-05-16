上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」が16日、大阪市の生国魂神社で開幕（17日まで）し、NMB48安部若菜（24）、お笑いコンビNON STYLE石田明（46）が落語を披露した。今回は月亭方正が実行委員長を務め、「落語の裾野を広げたい。もっと広く落語を伝えていきたい。落語ファン以外の方にも楽しんでいただきたい」と人脈をフルに駆使してゲストを人選した。安部は「らくご遊園地」の回で、方正に稽古をつけてもらっ