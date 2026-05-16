成城石井は、2026年5月17日から、人気アパレルブランド「UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）」とコラボした「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」を、成城石井の一部店舗と公式オンラインショップで販売します。コラボバッグは大・小2サイズ 今回販売されるのは、人気アパレルブランド「ユナイテッドアローズ」とコラボした、大・小の2サイズ展開の限定バッグ。 価格は、大サイズが5269円、小サイズが4389