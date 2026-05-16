韓国発コスメブランドの「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、『モイストアップレディスキンパックN』の70枚入り大容量タイプを数量限定で発売。2026年5月27日の全国発売に先駆け、5月14日からウォンジョンヨ公式オンラインストア／PLAZA／PLAZAオンラインストアで先行販売しています。大人気スキンパックで毎朝贅沢ケアウォンジョンヨを代表するアイテム『モイストアップレディスキンパックシリーズ』。デイリーでたっぷり使える70