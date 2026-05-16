ゴンチャは、2026年5月21日から、デザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売します。トッピングにシャキシャキ食感のアロエをプラスシャインマスカットの芳醇な香りと果実の濃厚な甘みを、すっきりとした味わいの阿里山ウーロンが引き立てる、初夏によく合う爽快感のあるデザートティーが今年も登場します。4年目となる今年は、トッピングに国産シャインマスカットの果汁を使用したぷるぷるのゼリーに、シャキシ