バスケットボールB3のトライフープ岡山が、きょう（16日）岡山市北区でファン感謝祭を開きました。 【写真を見る】バスケットボールB3トライフープ岡山がファン感謝祭ファン参加のゲームなどで会場は笑顔に【岡山】 （トライフープ岡山向井祐介選手）「試合の時とは違った表情がきょうはたくさん見られると思うので、本当に楽しい時間にしていきましょう」 感謝祭には選手やスタッフと