「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 10a（Google）5位A5 5G（OPPO）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位Galaxy S26（SAMSUNG）8位Pixel 9a（Google）9位iPhone 17 Pro（アップル）10位AQUOS wish5（シャープ）26年4月の