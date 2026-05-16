【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月17日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～）は、DASH村、26年目の米作りに前代未聞の新展開。 城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、壮大な夢である「視聴者に米を届ける」べく、トレーラーハウスをイチから手づくり。 さらに、城島が長年苦楽を共にした戦友と再会し、収穫量アップの鍵を握るスペシャルな肥料探し