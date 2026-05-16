この記事をまとめると ■ブリッツはオートメッセ in 愛知 2026でGRヤリスのデモカーを展示した ■吸排気チューンで327馬力まで性能を向上し試作カーボンエアロを装着 ■ブースではパーツ展示販売や豪華賞品が当たる企画も実施されている 老舗が見せる総合チューニング力 2025年より、メインの大阪を飛び出して愛知にも進出したカーイベント、オートメッセ。幾多のアフターパーツメーカーやチューニングメーカーが顔を揃えるこの