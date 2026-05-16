肥薩おれんじ鉄道で鉄道ファン向けの体験型イベント「大人の鉄道学校」が開かれました。 肥薩おれんじ鉄道の出水駅で停車中の観光列車「おれんじ食堂」で昼食をとっているのは「大人の鉄道学校」の参加者です。車内で参加者は地元の鮨割烹による特別メニューを味わいました。 (参加者)「美味しかったです。すごく上品で食べやすかった」 昼食の後は普段は乗れない構内入換え車両で出水駅に隣接する車両基地まで移動。 そして