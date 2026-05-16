鹿児島市で16日、バスケットボールB2鹿児島レブナイズの「ブースター感謝祭」が行われました。バスケットボールB2鹿児島レブナイズのブースター感謝祭は、オフィシャルチアダンスチーム「REIBES」のパフォーマンスで始まりました。今シーズン、レギュラーシーズンを4位で終え、2年連続のプレーオフ進出を果たしたレブナイズ。感謝祭では選手などが2