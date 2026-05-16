雲仙・普賢岳の大火砕流から来月3日で35年となります。「いのりの日」を前に島原市の被災現場で清掃活動が行われました。 清掃活動は北上木場農業研修所跡や当時、報道陣が取材拠点としていた「定点」周辺で行われました。 ことしは地元の消防団員や報道関係者のほか、島原第三中学校の生徒10人が初めて参加しました。 1991年6月3日に起きた大火砕流では43人が犠牲となりました。 (雲仙岳災害記念館 杉本 伸一館長) 「当