この記事をまとめると ■「オートメッセ in 愛知 2026」が開催された ■『TOKYO MER』の劇中車を完全再現した軽トラが話題 ■実車製作会社の「ソピアテクノ」も製作に協力した遊び心満点な車両だ 愛ゆえにホンモノさながらの作り込み 愛知スカイエキスポにてカーショー開催中。「南海MER了解、出動します！」というわけではないが、2026年5月16〜17日に開催の「オートメッセ in 愛知 2026」に、鈴木亮平さん主演で大ヒットしたTV