中国内外で、中国を訪問したトランプ大統領が、「歓迎宴の場で中国の習近平主席のファイルを盗み見た」と話題になった。ホワイトハウスが一般公開した動画に、習主席が歓迎のスピーチのために離席してマイクに向かった瞬間に、トランプ大統領がテーブルの上に置かれていた習主席のファイルを開いて中をのぞいた様子が映っていたからだ。台湾メディアの中時電子報などが伝えた。トランプ大統領の歓迎宴は北京市内の人民大会堂で14日