この記事をまとめると ■新型CX-5は2.5リッターガソリンHV専用となりディーゼルを廃止する ■現行CX-5のディーゼル車は高トルクと低燃費で国内人気が高い ■日本市場では今なおディーゼルSUVへの需要が根強く残っている 新型CX-5はディーゼル廃止へ 今はSUVの人気が高く、新型車の発売も活発だ。このなかでもとくに注目されるのが新型マツダCX-5だ。販売店では「新型CX-5の正式発売は（2026年の）5月ごろだが、店舗では、3月5日