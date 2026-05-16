三重県四日市市の住宅で腹などに刺し傷のある女性が倒れていて、その後死亡しました。警察は夫の弟が何らかの事情を知っているとみています。【映像】刺し傷のある女性が見つかった現場の様子きょう午前9時ごろ、四日市市川島新町の住宅の庭でパート従業員の田中直美さん（53）が倒れているのを、夫が見つけました。田中さんは腹や胸に刃物で刺されたような刺し傷が複数あり、病院に運ばれましたが死亡しました。警察によ