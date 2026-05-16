歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。2人の子供について語った。MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助に事前取材を行ったとし、「きょうだいが凄く仲良くて」と話を振ると、團十郎は「仲いいですよ。もうなんかニコイチみたい。仲良し」と目を細めた。藤ヶ谷は「ぼたんちゃんが“パパおかえり