◇バスケットボール三井不動産カップ2026第1戦女子日本代表98―73ラトビア（2026年5月16日横浜BUNTAI）世界ランキング10位の日本は同35位のラトビアと対戦し、98―73で快勝した。この試合がA代表デビューとなったメンバー唯一の大学生、後藤音羽（19＝東京医療保健大）はチーム最長となる21分13秒の出場で、8得点、1アシストをマーク。「ずっとこういう場に立ちたいと思っていたのでうれしい。最初は凄く緊張していたが、