再開発が進んでいる東京・臨海副都心エリアで、全国の人気店などが一堂に会する食の祭典が始まりました。【映像】夜風に当たりながらビールや食事を楽しむ人ら森嶋萌R「人気店が集まるフードフェスティバルは多くの人でにぎわっています。みなさん心地よい夜風に当たりながら、ビールや食事を楽しんでいます」15日、有明シンボルプロムナード公園で、東京都が開催するフードフェスティバル「Tokyo Tokyo Delicious Museum」が