＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】目立つ席にひっそり座るお笑い界“達人”の姿熱戦が続く大相撲五月場所。力士が繰り広げる戦いと共に、日々、著名人が館内に駆けつける様子も話題となるが、七日目には土俵脇の目立つ席にお笑い界の“達人”の姿が。ひっそりと座りながら相撲を楽しむ姿に「気配消しすぎ」「あれっ？おるやん！」などと驚きの声が上がった。十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十