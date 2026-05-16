日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（土曜午後6時）が16日放送され、ヒロインの毛利蘭を演じてきた声優の山崎和佳奈さんを追悼するメッセージが映された。オープニング後のストーリー冒頭で、コナン、毛利蘭、その父の毛利小五郎がという主要キャラクター3人が登場した場面。画面下部に「毛利蘭役山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました心からご冥福をお祈り申し上げます」とテロップが流れ、追悼の言葉が送られた。山