元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５９）が１６日、熊本・玉名市の横島グラウンドで小学生を対象としたＳＵＮＮＥＸＴサッカー教室に参加した。イベントには武田氏のほか、ＭＣを務めた緒方ゆみさん、元熊本ＧＫ小林弘記氏、くまモンが登場。小学１〜６年生の子供が約１２０人集まり、保護者も１００人近く集まる盛況ぶりだった。気温も３０度近く上がった中、子供たちとサッカーを楽しみ、心地よい汗をかき、最後は記念撮影も行った