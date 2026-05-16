バスケットボール女子日本代表が１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩでラトビア代表と国際試合を行い、９８―７３で勝利を飾った。第１クオーターは激しいディフェンスで主導権を握るも、最後に追いつかれ２０―２０で終了。第２クオーターは星杏璃（ＥＮＥＯＳ）の３点シュートなどで得点を重ね、５０―３２と相手を突き放し試合を折り返した。第３クオーターは一時８点差に迫られるも、スティールからの素早い攻撃などで得点を