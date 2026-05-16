陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・国立競技場）に挑む男子４００メートルの中島佑気ジョセフ（富士通）が状態の良さをうかがわせている。自国開催だった世界選手権では同種目で６位入賞。存在感を発揮した中島は１５日に行われた前日会見に出席し「去年は春先にケガが相次いで目標通り、計画通りに進まなかったシーズンだが（今季は）いい流れを継続しながら冬季のトレーニングに励むことができた」と手応