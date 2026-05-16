日本時間15日のジャイアンツ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が14日（日本時間15日）の敵地ジャイアンツ戦で同僚のイタズラ被害に遭った。“実行犯”が試合後に不敵に笑えば、日本人ファンからも様々な声が上がっていた。ジャイアンツ戦では、休養中の大谷の隣で試合を見つめていた山本。パーカーを着用していた右腕だが、フード部分にどんどんガムが置かれていった。大谷は知らんぷりだ。イタズラを敢行したのはウィ