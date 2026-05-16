なにかと忙しい朝の時間、コーデに悩む時間さえ惜しい……。そんなときに備えて、1枚でおしゃれに決まる「ワンピース」を持っていると頼りになるはず。【しまむら】で展開する【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】からは、大人に似合うプチプラアイテムが登場。テクニック要らずでサマになるワンピースが、ストレスフリーな朝を叶えてくれるかも。