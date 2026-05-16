昭和の価値観を大切にするあまり、今の時代との感覚の違いに気づいていないように感じる義父。「この世代の人は、みんなこういう考え方なのだろうか……」と、筆者の友人C子さんは半ばあきらめの気持ちで受け止めていました。ところがある日、義父と同じ世代の男性から、思いもよらない言葉を耳にします。その一言は、C子さんの思い込みを大きく揺さぶるものでした。 同居の義父