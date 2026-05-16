米コメディアンで俳優のピート・デヴィッドソン（32）とパートナーでモデルのエルシー・ヒューイット（30）が、娘スコッティちゃんの誕生からわずか5カ月ほどで破局を迎えたと報じられている。関係者によると、お互い初めての子育ての中でのプレッシャーと、ピートの多忙な仕事のスケジュールが理由で、2人の関係に亀裂が生じたという。 【写真】娘が生まれて2人とも幸せそう