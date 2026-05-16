長友佑都の涙に一夜明けても反響が止まず日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表メンバー26人を発表した。FC東京のDF長友佑都が5大会連続で選出され、森保一監督から名前を呼ばれた後に流した涙に、一夜明けても反響が止まず。クラブ公式Xの動画は、わずか半日で500万回再生を超えた。これまで4度のW杯に出場してきた長友だが、今回の道のりは一筋縄ではいかなかった。3